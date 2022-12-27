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На Новый год в Харькове могут усилить комендантский час
Харьковская областная военная администрация запретит использование пиротехники и может усилить комендантский час в области. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВО.
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"С высокой вероятностью будет запрещено использование пиротехники. Относительно комендантского часа на Новый год – рассматриваются разные варианты. Или комендантский час в сутки, как это было в День Независимости, или оставить как есть: с 23:00 до 5:00. Вскоре сообщим о решение", - цитирует пресс-служба главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В пресс-службе отметили, что рассматривается возможность введения круглосуточного запрета пребывания в общественных местах на 31 декабря-1 января.
Напомним, утром 27 декабря российские военные обстреляли три района Харькова.Подписывайтесь на наш YouTube канал