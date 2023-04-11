На Пасху полиция будет дежурить у мест богослужений

Во время Пасхи у мест проведения богослужений и собраний верующих будут присутствовать экипажи полиции, комендантский час будет действовать как обычно.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на первого заместителя начальника департамента Патрульной полиции Алексея Белошицкого в эфире телемарафона.

"Именно во время празднования Пасхи в обязательном порядке будут находиться экипажи патрульной полиции, Национальной полиции у мест проведения богослужений и мест собраний верующих. И фактически будут повышены меры безопасности, мониторинг ситуации", - пояснил Белошицкий.

Также будут действовать мониторинговые временные центры для предотвращения правонарушений и поддержания ситуации в безопасности. В то же время комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений, а к мероприятиям верующие могут присоединиться онлайн.

"Нужно помнить, что враг коварен, и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - добавил Белошицкий.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Кремль может использовать православную Пасху 16 апреля для провокаций. Владимир Путин может призвать к прекращению огня, чтобы выставить Украину несговорчивой и не желающей делать шаги навстречу переговорам.