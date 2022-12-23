На полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве нужен не один год – мэр

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств.

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Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, следует понимать, что процесс будет длиться не один год. Есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Этим вопросом активно занимается, в частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, народные депутаты от Николаевщины.

"Насколько мне известно, в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", – пояснил Александр Сенкевич.

По его словам, технические аспекты потребуют времени: выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветку водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды. Некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.

"Мы к этому уже готовимся", - подытожил мэр.

Он добавил, что город наладил плодотворное сотрудничество с одной из благотворительных организаций, которая согласилась профинансировать часть работ по замене сети водопровода.

Все организации, выделяющие грантовые средства, могут самостоятельно выбрать подрядчика, профинансировать закупку оборудования, проверить качество работ.

Отметим, что почти пол года жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.