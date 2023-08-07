На ремонте бульвара в Киеве украли почти 5 миллионов: подозревают главу КП с бизнесменом-подрядчиком

Следователи Соломенского отдела полиции Киева при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении руководителю коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района" и директору частного предприятия.

Как сообщают в ДСР Нацполиции и Киевской городской прокуратуре, их подозревают в нанесении ущерба во время ремонта асфальтобетонного покрытия в Соломенском районе.

Так, начальнику КП инкриминируют 2 статьи 367 (служебная халатность), а подрядчику часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и часть 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Коммунальщику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а подрядчику – от семи до двенадцати лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Отмечается, что по результатам упрощенной процедуры госзакупок представители коммунального и подконтрольного частного предприятий заключили между собой договор, по которому подрядчик должен был выполнить текущий ремонт Чоколовского бульвара и ликвидировать его аварийность. Общая стоимость ремонтных работ по договору составила около 19 миллионов гривен.

Фото: ДСР Нацполиции

Однако с целью присвоения средств из бюджета города, по версии следствия, в акты выполненных работ вносились недостоверные данные о стоимости асфальтобетонной смеси, которая была завышена почти на 4,7 миллиона гривен. По данным полиции, указанные средства были безосновательно перечислены на счета подрядчика, а бюджету Киева нанесен ущерб на соответствующую сумму.

Напомним также, что всего две недели назад полиция Соломенского района разоблачила исполняющего обязанности руководителя другого КП в злоупотреблении властью и служебном подлоге: оказалось, что тот за "откаты" сохранял за торговцами места в обход тендеров.