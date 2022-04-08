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На страже продовольственной защиты

На страже продовольственной защиты

24 февраля мы начали жить по-новому и все начали делать что-то для защиты своей страны. Кто-то ушел на фронт, кто-то остался дома, защищая свою семью. Появилось много людей, ставших важной цепью между тылом и фронтом.  Их имя – волонтеры.

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Сейчас очень много направлений волонтерской деятельности. Кто-то ищет лекарства, кто-то – военное оборудование. Сегодня мы расскажем о тех, кто обеспечивает первичную потребность людей – питание.

С самого первого дня российского нападения, в столице работает "Центр Продовольственной Защиты" - объединение кафе и ресторанов, которые не нашли ничего более важного в эти времена, чем кормить нуждающихся.

В настоящее время эта волонтерская организация собрала вокруг себя: 20 кафе и ресторанов, более 100 специалистов, среди которых - владельцы заведений, повара, водители, маркетологи и пиарщики. У организации есть представители в общинах во Франции, Италии, Испании, Литвы и Австралии. Очень многие помогают организации искать продукты, горючее, оборудование, денежное обеспечение.

Каждый день организация готовит более 15 000 порций готовой пищи для ВСУ, территориальной обороны, детских домов и домов престарелых. Кроме того, более 100 семей ежедневно получают пособие в виде пищевых наборов.

"Сегодня мы чувствуем большую поддержку от нашего народа, от Европы – все работает, как один организм", – рассказывает руководитель "Центра Продовольственной Защиты", Александр Кравченко. Он – юрист по специальности, имеющий более 15-летний опыт управления разными проектами. 2 года назад Александр начал свой собственный проект по производству полуфабрикатов премиум-класса. Поэтому, его требования к партнерам-волонтёрам – не просто кормить нуждающихся, а кормить вкусно!

"Украинцы стоят того, чтобы наши традиции в питании были сохранены даже в военное время", – уверен Александр. - "Мы сделаем все, чтобы наши люди не умирали от голода. Нам хватает гибели наших собратьев на фронте. Поэтому делаем все, чтобы о нас знали и могли обращаться за помощью. Главное - получить ее вовремя!"

Волонтеры "Центра Продовольственной Защиты" нуждаются в вашей помощи:

  • продукты питания
  • горючее
  • пищевое оборудование
  • распространение информации
  • Для поддержки деньгами – можете выбрать любой удобный способ:

Карта ПриватБанка: 5363542017000119 
Кравченко Александр 

Для безналичных переводов: 
Наименование получателя:
ФЛП Кравченко Александр Ильич 
Код получателя: 2876912631 

Счет в формате в соответствии со стандартом IBAN: UA573052990000026000026224001 
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК" 

Реквизиты SWIFT долларовой карты 
Beneficiary (Бенефициар) IBAN: UA843220010000026201326543313 
Account No: 26201326543313 
Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,
01001, Ukraine, c. Kyiv,
ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175
Account with Institution (Банк Бенефициара)
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment: help to relative

Реквизиты SWIFT евро карты 
Beneficiary (Бенефициар) 
IBAN: UA213220010000026205326540334 
Account No: 26205326540334 
Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,
01001, Ukraine, c. Kyiv,
ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175
Account with Institution (Банк Бенефициара)
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment: help to relative 

 Контакт руководителя:. +380681188131, +380639352908

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