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На страже продовольственной защиты
24 февраля мы начали жить по-новому и все начали делать что-то для защиты своей страны. Кто-то ушел на фронт, кто-то остался дома, защищая свою семью. Появилось много людей, ставших важной цепью между тылом и фронтом. Их имя – волонтеры.
Сейчас очень много направлений волонтерской деятельности. Кто-то ищет лекарства, кто-то – военное оборудование. Сегодня мы расскажем о тех, кто обеспечивает первичную потребность людей – питание.
С самого первого дня российского нападения, в столице работает "Центр Продовольственной Защиты" - объединение кафе и ресторанов, которые не нашли ничего более важного в эти времена, чем кормить нуждающихся.
В настоящее время эта волонтерская организация собрала вокруг себя: 20 кафе и ресторанов, более 100 специалистов, среди которых - владельцы заведений, повара, водители, маркетологи и пиарщики. У организации есть представители в общинах во Франции, Италии, Испании, Литвы и Австралии. Очень многие помогают организации искать продукты, горючее, оборудование, денежное обеспечение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Каждый день организация готовит более 15 000 порций готовой пищи для ВСУ, территориальной обороны, детских домов и домов престарелых. Кроме того, более 100 семей ежедневно получают пособие в виде пищевых наборов.
"Сегодня мы чувствуем большую поддержку от нашего народа, от Европы – все работает, как один организм", – рассказывает руководитель "Центра Продовольственной Защиты", Александр Кравченко. Он – юрист по специальности, имеющий более 15-летний опыт управления разными проектами. 2 года назад Александр начал свой собственный проект по производству полуфабрикатов премиум-класса. Поэтому, его требования к партнерам-волонтёрам – не просто кормить нуждающихся, а кормить вкусно!
"Украинцы стоят того, чтобы наши традиции в питании были сохранены даже в военное время", – уверен Александр. - "Мы сделаем все, чтобы наши люди не умирали от голода. Нам хватает гибели наших собратьев на фронте. Поэтому делаем все, чтобы о нас знали и могли обращаться за помощью. Главное - получить ее вовремя!"
Волонтеры "Центра Продовольственной Защиты" нуждаются в вашей помощи:
- продукты питания
- горючее
- пищевое оборудование
- распространение информации
- Для поддержки деньгами – можете выбрать любой удобный способ:
Карта ПриватБанка: 5363542017000119
Кравченко Александр
Для безналичных переводов:
Наименование получателя:
ФЛП Кравченко Александр Ильич
Код получателя: 2876912631
Счет в формате в соответствии со стандартом IBAN: UA573052990000026000026224001
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Реквизиты SWIFT долларовой карты
Beneficiary (Бенефициар) IBAN: UA843220010000026201326543313
Account No: 26201326543313
Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,
01001, Ukraine, c. Kyiv,
ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175
Account with Institution (Банк Бенефициара)
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment: help to relative
Реквизиты SWIFT евро карты
Beneficiary (Бенефициар)
IBAN: UA213220010000026205326540334
Account No: 26205326540334
Receiver: KRAVCHENKO OLEKSANDR,
01001, Ukraine, c. Kyiv,
ave. Volodymyra Maiakovskoho, build. 26B, fl. 175
Account with Institution (Банк Бенефициара)
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment: help to relative
Контакт руководителя:. +380681188131, +380639352908