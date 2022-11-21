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Невозможно разминировать. В Херсоне таки взорвут здание СБУ
Здание Службы безопасности Украины в Херсоне может быть подорвано из-за невозможности осуществить его полное разминирование, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Интерфакс-Украина.
"Есть сообщение от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что сегодня все-таки будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции", – отметил депутат.
По его словам, российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности выполнить его полное разминирование.
Отметим, в понедельник, 21 ноября, армия страны-агрессора РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона. Есть раненые гражданские, им оказывают медицинскую помощь. Есть раненые гражданские, им сразу стали оказывать медицинскую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, что первые спецподразделения ВСУ зашли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, равно как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.