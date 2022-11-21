Невозможно разминировать. В Херсоне таки взорвут здание СБУ

Здание Службы безопасности Украины в Херсоне может быть подорвано из-за невозможности осуществить его полное разминирование, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Интерфакс-Украина.

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"Есть сообщение от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что сегодня все-таки будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции", – отметил депутат.

По его словам, российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности выполнить его полное разминирование.

Отметим, в понедельник, 21 ноября, армия страны-агрессора РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона. Есть раненые гражданские, им оказывают медицинскую помощь. Есть раненые гражданские, им сразу стали оказывать медицинскую помощь.

Напомним также, что первые спецподразделения ВСУ зашли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, равно как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.