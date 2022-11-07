"Незламні": открытая предоплата книги о героической борьбе украинских женщин поможет детям, ставшим сиротами из-за войны

С 1 ноября открыта предоплата на книгу "Незламні" - о героической роли украинских женщин в полномасштабной войне. Часть средств продаж каждой книги будут перечислены в проект “Наши дети”, основанный благотворительным фондом “Я – будущее Украины” при поддержке “Датагруп”-Volia – на помощь детям, которые стали сиротами и потеряли все средства для существования из-за полномасштабной войны.

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Книга "Незламні" – это 30 историй женщин, которые под страшным давлением полномасштабной войны стали еще сильнее и заряжают своей энергией других.

“Этой книгой мы показали, насколько сильна каждая украинская женщина: и та, которая на передовой, и опекаемая гуманитарной помощью, и та, что, несмотря на убытки, поддерживает своих сотрудников. Каждая из нас. Это вклад моей команды в то, чтобы передавать положительный опыт нашего сопротивления врагу – для наших последующих поколений и для всего мира", – подчеркнула главная редактор "Незламних" и издания WoMo Виктория Покатис.

Свои истории рассказали Марта Левченко, Ольга Руднева, Лейла Туваклиева, Виктория Тигипко, Анастасия Тихая, Юлия Микитенко, Инна Попершнюк, Алиса Коваленко, Наталья Емелина, Регина Кошевая, Ольга Кудиненко, Ирина Сампан, Анастасия Леонова, Оксана Мисюра, Инга Кординовская, Елена Шевченко, Ольга Родняк, Надежда Омельченко, Ирина Иванчик, Юлия Панкова, Инна Скаржинская, Виталия Панкул, Елена Стрижак, Наталия Мосейчук, Ксения Драгонюк, Ольга Белицкая, Алена Шевцова, Екатерина Смирнова.

"Героинь на передовой защиты свободы в Украине нужно не только признавать, но и помнить и уважать следующим поколением", - отметила Ольга Родняк, знаменитая американская художница украинского происхождения, героиня и автор обложки "Незламних".

Оформление предоплаты книги "Незламні" - это вклад в проект "Наши дети", основанный благотворительным фондом "Я - будущее Украины" при поддержке "Датагруп"-Volia для опеки детьми, которые стали сиротами из-за агрессии россии.

“Мы заботимся о 50 детях с оккупированных, деоккупированных, прифронтовых территорий. Каждый из них получает ежемесячную стипендию в размере 10 000 гривен на свои нужды. Мы никак не компенсируем им потери родителей, их счастливой, мирной жизни. Но в наших силах поддержать этих детей, сделать так, чтобы, несмотря на все, у них было будущее. Большая половина наших благополучателей – девочки, и очень символично, что книга о прекрасных, сильных женщинах нашей страны, способствует развитию следующего поколения”, – подчеркнул Михаил Шелемба, СЕО “Датагруп”-Volia.

Основательница благотворительного фонда "Я - будущее Украины" Марта Левченко, отметила, что коллаборация с "Незламними" - это возможность привлечь как можно больше людей для помощи детям.

“У наших детей сейчас совсем не детские мечты. Главная мечта – чтобы война закончилась, чтобы они могли поехать домой, встретиться со своими друзьями, которые разъехались кто куда. Девочка из проекта "Наши Дети" написала, что она хочет вырасти, выучиться и обеспечивать свою сестренку и бабушку, потому что их мама из-за войны сейчас на небе вместе с их дедушкой. Мы каждый день ищем спонсоров, которые присоединились бы к проекту "Наши дети", и мы смогли бы помогать большему количеству детей, которые потеряли родителей из-за войны", – делится Марта Левченко.

Предоплата "Незламних" доступна на сайте - https://nezlamni.womo.ua/ .