Никакого затишья. Президент напомнил, что на фронте идет подготовка к освобождению следующих населенных пунктов

Президент Владимир Зеленский заявил, что после ряда побед ВСУ впечатление у многих граждан о затишье – ошибочное. В регулярном вечернем обращении Зеленский сказал, что в ходе совещаний, которые он проводит ежедневно, звучат те же названия населенных пунктов, которые освободили украинские защитники или вскоре это сделают.

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"И всегда это время важнейших для Украины слов. Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду", - сказал он.

"Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова", – подчеркнул президент.

Возможно, сказал Зеленский, "сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать".

Напомним, в недавно освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел граждан, убитых россиянами, когда город был в оккупации. Этот процесс займет еще около 2 недель. Не исключается, что в городе или в его окрестностях есть и другие массовые захоронения людей, которых пытали и убили российские военные или коллаборанты.