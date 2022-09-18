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Никакого затишья. Президент напомнил, что на фронте идет подготовка к освобождению следующих населенных пунктов
Президент Владимир Зеленский заявил, что после ряда побед ВСУ впечатление у многих граждан о затишье – ошибочное. В регулярном вечернем обращении Зеленский сказал, что в ходе совещаний, которые он проводит ежедневно, звучат те же названия населенных пунктов, которые освободили украинские защитники или вскоре это сделают.
"И всегда это время важнейших для Украины слов. Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду", - сказал он.
"Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова", – подчеркнул президент.
Возможно, сказал Зеленский, "сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в недавно освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел граждан, убитых россиянами, когда город был в оккупации. Этот процесс займет еще около 2 недель. Не исключается, что в городе или в его окрестностях есть и другие массовые захоронения людей, которых пытали и убили российские военные или коллаборанты.