ОККО уже в течение 8 месяцев бесплатно кормит военных - приготовили 375 тысяч хотдогов.

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С марта 2022 года на АЗК ОККО продолжается проект "Согреем защитников". Суть инициативы в том, что на всех заправках сети вдоль линии фронта каждый военный может бесплатно выпить горячий чай или кофе и подкрепиться хотдогом. По состоянию на 31 октября на АЗК уже приготовили почти 608 тысяч порций горячих напитков, а также более 375 тысяч хотдогов на общую сумму более 46 миллионов гривен.

Присоединились к инициативе и участники программы лояльности - более 6 миллионов гривен из этой суммы было собрано на платформе "Fishka. Благотворительность", а более 100 тыс гривен клиенты оставили непосредственно на АЗК, обратившись к кассиру.

Компания ОККО продолжает согревать защитников и дальше. Клиенты также могут присоединиться к инициативе и перевести баллы из приложения или сайта Fishka в разделе "Благотворительность" или оставить произвольную сумму на кассе.

Напомним, что ОККО недавно запустила вместе с фондом "Вернись живым" инициативу "ОКО ЗА ОКО", цель которой приобрести 25 разведкомплекса ШАРК.

Также компания помогает волонтерам, занимающимся эвакуацией, доставкой гуманитарных грузов; предоставила горючее для нужд восстановления инфраструктуры Чернигова и ряда пострадавших городов Киевщины; за свой счет уже восстановила 2 учебных заведения на Киевщине (которые получили повреждения в результате боевых действий), 2 - в процессе; закупила 5 реанимобилей и 5 автомобилей для спецподразделения "Альфа".

Общий размер помощи в поддержку защитников Украины и пострадавших от войны оказанной при содействии компании ОККО на сегодняшний день составил 138,5 миллионов гривен.