Оккупанты грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении", - разведка

"Штурмовики" из состава отрядов "шторм-z" грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении". Дезертирство активизируется и в регулярных частях оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, на временно оккупированных территориях Луганской области отмечается существенное увеличение попыток продажи военного имущества военнослужащими оккупационной армии.

"В основном это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "шторм-z", которые бегут из своих подразделений вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанной по контракту платы, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняют казенным. В основном это автозапчасти, шины и топливо. Далее они пытаются реализовать имущество в ближайших населенных пунктах и уезжают в неизвестном направлении", - подчеркнули в разведке.

Там добавляют, что дезертирство активизируется и в регулярных частях оккупационной армии. На это повлияла как активизация боевых действий и большие потери, так и недавняя отмена отпусков для воюющих в Украине военных.

В частности, 90 вооруженных окупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.

Напомним, государство-агрессор РФ перебрасывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот "z" в так называемый "добровольческий корпус". Штурмовые роты "z" были сформированы из осужденных для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.