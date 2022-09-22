Оккупанты не выпускают мужчин на блокпосте в Васильевке

В четверг, 22 сентября, оккупанты не разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосте во временно захваченной Васильевке.

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Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Уже сегодня на вражеском блок-посте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться", - отметил он.

По его словам, цель оккупантов - мобилизация украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.

Федоров отметил, что в 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. То же они делают и на ТОТ Запорожской и Херсонской областей.

"Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало", – подчеркнул Федоров.

Напомним, сегодня, 22 сентября, оккупанты устроили теракт в центре Мелитополя и ликвидировали шестерых своих военных, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти.