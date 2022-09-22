- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Оккупанты не выпускают мужчин на блокпосте в Васильевке
В четверг, 22 сентября, оккупанты не разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосте во временно захваченной Васильевке.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Уже сегодня на вражеском блок-посте в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться", - отметил он.
По его словам, цель оккупантов - мобилизация украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Федоров отметил, что в 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. То же они делают и на ТОТ Запорожской и Херсонской областей.
"Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало", – подчеркнул Федоров.
Напомним, сегодня, 22 сентября, оккупанты устроили теракт в центре Мелитополя и ликвидировали шестерых своих военных, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти.