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Оккупанты обещают выдачу водительских удостоверений по упрощенной процедуре после получения паспорта РФ
На временно оккупированных территориях Украины россияне обещают водительские удостоверения по упрощенной процедуре в обмен на паспорт РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях фейковые госавтоинспекции агитируют за выдачу паспорта РФ в обмен на водительские удостоверения", - отмечают в ЦНС.
Так, дорожные полицаи обещают выдачу удостоверений по упрощенной процедуре при получении паспорта врага.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Фактически оккупанты обещают за красную макулатуру весь пакет "документов"", - сообщают в ЦНС.
По данным украинского подполья, также оккупанты обходят старшеклассников, где также предлагают выдачу прав в 18 лет с "упрощенной сдачей" в 17 лет, при наличии паспорта врага.
"То есть враг готов выдавать права без опыта, лишь бы выполнить план по паспортизации", - констатируют в ЦНС.
Напомним, на временно оккупированных территориях враг продолжает шантажировать местное население ради паспортизации. Россияне отказывают людям в предоставлении медицинских услуг без паспорта РФ.
Паспортизация на ВОТ: что известно
На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.
Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.
Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения
Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не получат российский паспорт.