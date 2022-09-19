Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях и обещают "туристические путешествия" пенсионерам

Российские захватчики не оставляют попыток пополнить свои войска мужчинами с временно оккупированных территорий. В настоящее время программа "мобилизации" полностью провалена.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году.

В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции".

В настоящее время программа "мобилизации" полностью провалена.

На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

Кроме этого, на собрании обсуждались вопросы получения паспортов РФ и будущего пенсионного обеспечения. Представители оккупационной администрации рассказали о "высоком уровне жизни" пенсионеров РФ. А также, что каждый из них власти обязательно ежегодно "отправляют в туристические путешествия".

Ранее в разведке сообщили, что подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.