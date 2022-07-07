Оккупанты в панике: в Запорожской области дезертировали около 30 российских военных

В Запорожской области российские военные паникуют из-за использования украинской армией нового высокоточного оружия. Поэтому участились случаи дезертирства среди оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника", - говорится в сообщении.

Военнослужащие русских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники России, опасаясь новых ударов РСЗО Himars.

"Так, недавно, на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с задачей провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих России, покинувших места дислокации подразделений", - сообщили в Запорожской ОВА.

Отметим, накануне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 3 июля был нанесен массированный удар по аэродрому, где базируются военные армии страны-агрессора РФ.

До этого в Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских войск.

Напомним, в Херсонской области также фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.