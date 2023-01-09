Оккупанты во время отступления из Лимана убивали мужчин и насиловали женщин — перехват СБУ (ВИДЕО)

Служба безопасности перехватила телефонный разговор одного из российских военных, подтверждающий, что во время отступления из города Лиман Донецкой области оккупанты убивали гражданских и насиловали женщин.

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"Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали… насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда", - говорит оккупант.

В СБУ подчеркнули, что слова решиста задокументированы, и следователи работают над тем, чтобы оккупанты получили максимальное наказание за каждое свое преступление.

Кроме того, перехваченный разговор станет еще одним доказательством в Гааге.

Отмечается, что всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии РФ Служба безопасности открыла более 21 тысячи уголовных производств.

В частности, по материалам СБУ в международный розыск объявлена россиянка, которая весной "благословляла" своего мужа насиловать украинок.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор, который свидетельствует, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.