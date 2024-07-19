ОО «Свободные и верные» организует «Счастливые субботы» для детей военных

Общественная организация "Свободные и верные" поддерживает семьи военнослужащих и погибших героев в Одессе и организует регулярные благотворительные мероприятия "Счастливые субботы".

Эти встречи стали настоящим праздником для детей и их матерей, которые здесь находят не только развлечения, но и поддержку.

Каждую субботу для малышей работают аниматоры и специалисты по аквагриму, организуя веселые конкурсы и игры. Пока дети наслаждаются развлечениями, их матери имеют возможность принять участие в бранче с психологом, которая сама является вдовой военнослужащего и как никто разбирается в проблемах жен военных. Специалистка предоставляет ценные профессиональные советы и помогает женщинам справляться с ощущением боли и уныния, вызванным потерей близких.

«Организация таких мероприятий чрезвычайно важна, поскольку мы стремимся создать островок радости и поддержки для семей наших героев. «Счастливые субботы» помогают детям отвлечься от тяжелой реальности войны, а их мамочкам предоставляют возможность получить необходимую психологическую поддержку. Это не только способствует их эмоциональному здоровью, но и укрепляет наше общество», — отмечает основатель ОО «Свободные и верные» Виталий Герсак.

По словам организаторов, проведение «Счастливых суббот» чрезвычайно важно для местных жителей. Война оставляет глубокий след в жизни семей военнослужащих, особенно детей, нуждающихся в стабильности и эмоциональной поддержке.

«Агрессор может временно лишить нас электричества, бытового комфорта и даже домов, но он никогда не отнимет у маленьких украинцев их детство – отмечают в ОО «Свободные и Верные».