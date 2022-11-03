Оправдывал ракетные удары по украинским городам: СБУ задержала чиновника в Черкасской области (ВИДЕО)

В Черкасской области задержан чиновник, который призывал помогать оккупантам, оправдывал ракетные удары РФ по украинским городам и убийства гражданских.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, сообщником врага оказался сотрудник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После начала полномасштабного вторжения он "развернул" агитацию в поддержку оккупантов. Свои деструктивные "тезисы" настойчиво распространял среди собственного окружения и коллег по работе", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, чиновник призвал помогать российским оккупантам в захвате Черкасской области, а также отрицал причастность захватчиков к их военным преступлениям в Буче.

Правоохранители провели обыск в учреждении, где работал фигурант, и обнаружили у злоумышленника мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, помогавшего врагу захватывать предприятия в Купянске.