Открытие Центра для детей и семей "Домашнє тепло" – успешный пример синергии власти, общины и благотворителей

В Нижнем Быстром в Закарпатье завершили ремонт здания Центра социальной поддержки детей и семей "Домашнє тепло". Это событие стало беспрецедентным примером сотрудничества общины и благотворителей, благодаря которым дети из социально незащищенных и малообеспеченных семей получили новый, светлый и просторный дом, где созданы комфортные условия для круглосуточного пребывания.

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Сейчас в Центре "Домашнє тепло" проживают 19 детей, всего он сможет принять не менее 40 воспитанников. Однако еще год назад речь шла о возможном закрытии института, однако меценаты решили спасти заведение для детей.

Центр уникален тем, что его софинансируют в равных долях Горинчевская община и Благотворительный фонд "Майбутнє – дітям", и такой опыт единственный в Закарпатье. Мирослав Билецкий, первый заместитель председателя Закарпатской ОВА, подчеркнул при открытии Центра, что это – яркий образец взаимодействия власти, общины и волонтеров: "Это сотрудничество показало отличный результат. Руководство общины взяло на себя всю документальную и разрешительную часть, благотворители - бытовую. Здесь сделали ремонт, закупили новую мебель, оборудование и игрушки. Детки найдут здесь домашний уют, тепло и любовь. Такие проекты вдохновляют, вселяют веру в добро и неравнодушие. Убежден, что со временем таких Центров в области будет больше".

Новым помещением было выбрано здание бывшего админкорпуса Теребле-Рицкой ГЭС, которое в 2018 году на баланс общества передало ЧАО "Закарпатьеоблэнерго". Еще тогда за средства предприятия к моменту передачи имущества установили новую кровлю, окна, провели частичный ремонт внутри здания, обустроили помещение под пищеблок и столовую.

Но оставалось еще много работы, чтобы там могли жить дети. Команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" привлекла меценатские средства и завершила ремонт: за короткое время, буквально через несколько месяцев, в здании обустроили 9 спальных комнат для детей. Здесь же, на втором этаже здания отремонтированы санузлы и большая игровая комната, в которой много игрушек для детей, развивающие настольные игры и т.д.

"Центр социальной поддержки детей и семей "Домашнє тепло" – это результат совместного видения и слаженной работы большого количества единомышленников, начиная от Закарпатской областной военной администрации, руководства Хустского района, всей Горинчевской общины – и завершая большим количеством волонтерских организаций, неравнодушных граждан, предпринимателей, которые приложили огромные усилия для того, чтобы дети жили в комфорте", – отметил председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" Олег Игнатко.

К обустройству игровой комнаты подключилась Группа компаний Tolk. Общественная организация "Хата не с краю" отремонтировала в здании ванную комнату. Еще одна мощная команда поддержки - ОО "Волонтеры Закарпатья", они обеспечили заведение отдельной мебелью, матрасами, бельем, бытовыми электроприборами и т.д.

Уже сейчас Центр социальной поддержки детей и семей "Домашнє тепло" стал родительским домом для 19 детей, а в общей сложности сможет принять не менее 40 воспитанников. Председатель Горинчевской общины Михаил Калинич отметил: "Такая синергия, по-моему, должна быть масштабирована, а создание Центра может служить дорожной картой для многочисленных общин нашего края и Украины в целом на пути решения вопросов детей из социально незащищенных семей".

Справка:

"Благотворительный фонд "Будущее – детям" до войны заботился о детях, нуждавшихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года работники Фонда и Гимназии оказали помощь почти 500 детям и взрослым. С началом войны на территории Гимназии было создано убежище для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" – это команда активистов, которая основала и реализует проект общественной организации " Развитие IT образования" , поддерживающей молодых ИТ-специалистов и развитие IТ-сектора в Украине.