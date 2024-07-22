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Категория
Общество
Дата публикации

"Охматдет" объявил тендер на восстановление больницы после российской ракетной атаки

"Охматдет" объявил тендер на восстановление больницы после российской ракетной атаки
Фото: НДСБ "Охматдет"/facebook

Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" объявил тендер на строительные и ремонтные работы для ликвидации последствий российской террористической атаки.

Об этом сообщается на сайте больницы.

"Мы ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше учреждение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше", — говорится в сообщении.

Подробности о тендере можно узнать по ссылке.

Какие нужно будет провести работы

Тендер объявлен на ремонт фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" Минздрава Украины.

Проект реализуется по модели "проектируй-строй", которая предусматривает выполнение одним подрядчиком и проектирование, и выполнение строительных работ.

При этом календарный график работ должен быть разработан и предоставлен на утверждение в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Работы по установке окон, ремонту отделки помещений должны быть выполнены в полном объеме в течение 45 календарных дней со дня подписания договора. Фасадные работы, не влияющие на функционирование внутренних помещений, могут быть выполнены в течение 5 месяцев.

Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля

8 июля 2024 года российские террористы поразили ракетой детскую больницу "Охматдет", что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам. Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один новейший; одно здание – корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций – обрушилось полностью.

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, сильно повреждены два хирургических и два соматических, реанимационное и хирургическое отделение. В новом корпусе, возведенном недавно, повреждено 12 отделений, из них 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.

Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Автор:
Ольга Колесниченко