Передали под Бахмут скорую и обереги для военных

Бойцы 67-й ОМБР ВСУ, держащие позиции под Бахмутом, на днях получили современный автомобиль скорой помощи, способный преодолеть изуродованные войной дороги.

Он был приобретен за деньги волонтеров Благотворительного фонда "ИТОГО В БУДУЩЕЕ ЮА" Игоря Коваля, Сергея Левковского и Дмитрия Покровского.

Это уже 32 автомобиля, которые волонтеры этого фонда передали на фронт. Быстрая полностью укомплектована всеми необходимыми средствами для оказания неотложной помощи раненым в боевых условиях. Машину под Бахмут нашим защитникам увез Почетный президент фонда Александр Гома.

Почетный президент фонда Александр Гома. Фото: пресс-служба фонда

"На этот раз мы нашли нужную нам машину в Болгарии. Автомобиль скорой помощи приобрели за свой счет наши волонтеры, мы доставили его в Киев, здесь отремонтировали и покрасили. 15 мая я отвез автомобиль бойцам под Бахмут. Кроме автомобиля, мы передали большое количество тактической медицины – в этом помог голландский фонд "Паруса свободы". А еще собрали вкусности для военных. Кроме того у нас есть традиция – к каждому авто добавлять обереги – детские малыши или другие символические вещи. На этот раз это были вязаные игрушки – котик-военный и ангел-хранитель", - рассказывает Александр Гома.

За полгода работы фонд приобрел и передал на фронт десятки автомобилей и тепловизоров, дронов, генераторов, Starlink и других технических средств, которые так необходимы нашим военным для победы над врагом.

Волонтеры наладили связи с СТО, также есть постоянные помощники, помогающие с логистикой.

Вся деятельность и отчеты фонда "ИТОГО В БУДУЩЕЕ ЮА" освещаются на официальном сайте и в соцсетях https://instagram.com/razomymaybutne.ua

Присоединиться к помощи нашим защитникам можно по ссылке: https://www.rum-ua.org/#selection