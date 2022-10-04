Петиция за разрешение выезда из Украины студентам, обучающимся за границей, набрала 25 тысяч подписей

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием разрешить выезжать из Украины студентам, которые учатся за границей, набрала 25 тысяч подписей. Теперь Зеленский должен ее рассмотреть. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронных петиций.

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Петиция была подана 10 августа Тарасом Сивухой. В ней автор просит предоставить разрешение выезда за границу мужчинам 18-60 лет, обучающимся в зарубежных вузах по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о поступивших на учебу до 24 февраля 2022 года и после этой даты.

Автор отмечает, что, хотя есть многочисленные случаи злоупотребления этим правом со стороны призывников, неурегулированность этого вопроса вызывает злоупотребление и со стороны государственных органов.

"Государственная пограничная служба Украины разрешала выезд студентов-мужчин, только что поступивших в зарубежные вузы. Это было отмечено на официальном сайте государственной службы. Тем не менее, она в последние недели резко изменила свое отношение. На границе действуют более "негласные" правила, чем реальные постановления, как например, выпускать только тех кому 18-21 лет или требовать дополнительных документов, которых нет в официальном перечне на сайте ГНС Украины", - сказано в петиции

Напомним, 22 сентября мужчинам призывного возраста, являющимся студентами загранучреждений высшего образования, запретили выезжать за границу во время действия военного положения из-за массовых подделок документов.