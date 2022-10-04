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Петиция за разрешение выезда из Украины студентам, обучающимся за границей, набрала 25 тысяч подписей
Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием разрешить выезжать из Украины студентам, которые учатся за границей, набрала 25 тысяч подписей. Теперь Зеленский должен ее рассмотреть. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронных петиций.
Петиция была подана 10 августа Тарасом Сивухой. В ней автор просит предоставить разрешение выезда за границу мужчинам 18-60 лет, обучающимся в зарубежных вузах по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о поступивших на учебу до 24 февраля 2022 года и после этой даты.
Автор отмечает, что, хотя есть многочисленные случаи злоупотребления этим правом со стороны призывников, неурегулированность этого вопроса вызывает злоупотребление и со стороны государственных органов.
"Государственная пограничная служба Украины разрешала выезд студентов-мужчин, только что поступивших в зарубежные вузы. Это было отмечено на официальном сайте государственной службы. Тем не менее, она в последние недели резко изменила свое отношение. На границе действуют более "негласные" правила, чем реальные постановления, как например, выпускать только тех кому 18-21 лет или требовать дополнительных документов, которых нет в официальном перечне на сайте ГНС Украины", - сказано в петицииПодписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 22 сентября мужчинам призывного возраста, являющимся студентами загранучреждений высшего образования, запретили выезжать за границу во время действия военного положения из-за массовых подделок документов.