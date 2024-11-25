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Почти 2 млн украинцев получат "тысячу от Зеленского" через "Укрпочту": на что можно потратить
“Укрпочта” начнет выплату государственной помощи по программе " Зимова єПідтримка" с декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора почтовой связи.
Сумма единовременной государственной помощи составит 1000 гривен.
Получить выплату смогут:
· пенсионеры;
· люди с инвалидностью I и II группы;
· получатели социальной помощи, в том числе на прифронтовых территориях, получающих ее через отделения компании.
Отмечается, что выплаты будут производиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря. Список граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение "Дія".
Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения "Укрпочты".
На что можно потратить деньги
Получатели государственной помощи могут тратить средства на оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, а также приобретение пищевых продуктов, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства непосредственно в отделениях "Укрпочты". Кроме того, клиенты имеют возможность использовать средства "Зимової єПідтримки" для подписки на газеты и журналы и приобрести почту в продукции .
Помощь будет предоставляться в период с декабря 2024 по февраль 2025 года. Прием заявок на получение помощи через "Укрпочту" начнется в начале декабря. Дополнительные инструкции будут предоставлены позже.
Что известно о программе "Зимова єПідтримка"
Программа является частью инициативы президента Украины Владимира Зеленского, направленной на поддержку граждан в сложный зимний период. Ее целью является обеспечение доступа к необходимым товарам и услугам.
В реализации проекта принимают участие:
· Министерство экономики Украины;
· Министерство цифровой трансформации Украины;
· Министерство социальной политики Украины;
· АО "Укрпочта";
· технический администратор информационной системы;
· физические лица;
· расчетный банк;
· уполномоченные банки.
Программа призвана облегчить жизнь граждан, оказывая финансовую помощь для оплаты основных услуг и приобретения жизненно важных товаров.
Напомним, 25 октября Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки, которая должна стартовать 1 декабря. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.