Почти 2 млн украинцев получат "тысячу от Зеленского" через "Укрпочту": на что можно потратить

“Укрпочта” начнет выплату государственной помощи по программе " Зимова єПідтримка" с декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба оператора почтовой связи.

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Сумма единовременной государственной помощи составит 1000 гривен.

Получить выплату смогут:

· пенсионеры;

· люди с инвалидностью I и II группы;

· получатели социальной помощи, в том числе на прифронтовых территориях, получающих ее через отделения компании.

Отмечается, что выплаты будут производиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря. Список граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение "Дія".

Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения "Укрпочты".

На что можно потратить деньги

Получатели государственной помощи могут тратить средства на оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, а также приобретение пищевых продуктов, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства непосредственно в отделениях "Укрпочты". Кроме того, клиенты имеют возможность использовать средства "Зимової єПідтримки" для подписки на газеты и журналы и приобрести почту в продукции .

Помощь будет предоставляться в период с декабря 2024 по февраль 2025 года. Прием заявок на получение помощи через "Укрпочту" начнется в начале декабря. Дополнительные инструкции будут предоставлены позже.

Что известно о программе "Зимова єПідтримка"

Программа является частью инициативы президента Украины Владимира Зеленского, направленной на поддержку граждан в сложный зимний период. Ее целью является обеспечение доступа к необходимым товарам и услугам.

В реализации проекта принимают участие:

· Министерство экономики Украины;

· Министерство цифровой трансформации Украины;

· Министерство социальной политики Украины;

· АО "Укрпочта";

· технический администратор информационной системы;

· физические лица;

· расчетный банк;

· уполномоченные банки.

Программа призвана облегчить жизнь граждан, оказывая финансовую помощь для оплаты основных услуг и приобретения жизненно важных товаров.

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки, которая должна стартовать 1 декабря. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.