Подачу заявлений на компенсации за уничтоженное имущество отключат на выходные: какова причина

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры предупреждает об отключении в течение ближайших выходных возможности подавать заявления на получение компенсаций за уничтоженное или поврежденное в результате войны имущество и в целом доступа граждан к соответствующему реестру.

"С 19:00 16 июня ориентировочно до утра 19 июня граждане временно не смогут подать через приложение "Дія" новые заявления на выплату денежной помощи в рамках программы "е-Восстановление". Также нельзя будет подать через "Дію" информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном имуществе", - говорится в сообщении ведомства.

Это связано с техническими работами и сменой серверов Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУМ). На указанное время время доступ пользователей к работе в реестре будет ограничен.

"Просим прощения за неудобства. Работаем над тем, чтобы все необходимые работы с реестром были завершены как можно быстрее. О возобновлении доступа к РПУМ и подаче заявлений "е-Восстановления" будет сообщено отдельно", - говорят в министерстве.

Напомним, что 10 мая в Украине стартовал первый этап программы "е-Восстановление". Речь идет о предоставлении гражданам до 200 тысяч гривен на восстановление жилья, получившего незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не отремонтированного. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

С 15 августа должен стартовать второй этап, в рамках которого средства можно получить на строительство дома и приобретение квартиры или другого жилого помещения с использованием жилого сертификата. Подача заявлений должна стартовать с 15 июля.

Отметим при этом, что после запуска "е-Восстановление" сообщалось, что пользователи сталкиваются с тем, что не могут подать заявки на получение компенсаций: в Минвосстановления говорили, что ошибка вызвана тем, что их жилье не зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимость.