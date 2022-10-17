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Поезда через Киев движутся без задержек, несмотря на обстрелы.

Поезда через Киев движутся без задержек, несмотря на обстрелы.

Все поезда из Киева отправляются и прибывают по графику, несмотря на атаку столицы иранскими дронами-камикадзе, главный вокзал открыт.

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Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

"Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы.

Кольцевая электричка продолжает движение по столице по расписанию.

Также в компании сообщили, что пассажиры, которые не смогли вовремя совершить посадку на свой рейс из-за воздушной тревоги, смогут поехать следующим поездом того же направления. Для этого нужно сохранить билет и показать его проводнику.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция обнаружила недалеко от Центрального железнодорожного вокзала в Киеве остатки дрона-камикадзе.

"Полиция оцепила остатки дрона-камикадзе, который обнаружили возле автостанции "Киев", в районе центрального железнодорожного вокзала", - отметил он.

Киев утром 17 октября атаковали вражеские дроны-камикадзе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.