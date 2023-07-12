Помогают ВСУ и гражданским: в Фонде "Министерство добрых дел имени Валентины Прилепы" рассказали о поддержке армии, культуры, детей и стариков

Благотворительный фонд "Министерство добрых дел имени Валентины Прилепы" уже больше года активно помогает военным на фронте и гражданским на Донеччине и Днепропетровщине. За год Богдан Прилепа выделил более 20 млн грн личных средств для закупки амуниции, техники, продуктов и лекарств для военных, а также всего самого необходимого для малообеспеченных семей, малоимущих пенсионеров и детей из Синельниковского и Самарского районов Днепра.

"Количество нуждающихся постоянно возрастает, и война только ускорила этот процесс. До войны в списках районных соцслужб для получения помощи числилось 100-150 человек, а теперь - уже по 550-600 человек. Также Фонд закупает продукты и бытовую химию для дома престарелых и инвалидов (а это еще 500 человек) в Самарском районе г. Днепр на праздники. То есть, фактически у нас более тысячи подопечных только в одном районе", - рассказывает Богдан Прилепа.

Для эвакуации граждан из Лисичанска и Славянска при финансовой поддержке Богдана был куплен микроавтобус. Соучредители фонда эвакуировали из Донецкой области более ста гражданских лиц. Также сотрудники Фонда подвозили бойцам ВСУ продукты и товары военного назначения.



Помимо этого, Фонд закупил автомобиль для волонтеров из Приднепровска, а также продукты и лекарства для раздачи в Синельниковском районе, Днепропетровской области.

Волонтеры фонда приобрели и передали продукты питания первой необходимости в г. Каменское где проживают более 150 временно перемещенных граждан Украины из Донецкой области.

Фонд также планирует помощь детям из малообеспеченных семей и детям военных.

"Хотим расширить деятельность Фонда на детей. Для этого уже финансируем детей-переселенцев и малообеспеченных детей через фонд наших партнеров "Островок добра". Планируем привлекать ребят к единоборствам, футболу, волейболу, баскетболу оплачивать тренировки и соревнования в Днепре и области. Также Фонд финансирует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с употреблением наркотиков среди детей и молодежи", – говорит Богдан.

Также продолжаем помогать нашим героям ВСУ. Сейчас ждем закупленные для 32 бригады автомобили, стиральные машины, генератор и тактическое снаряжение. Деньги будут выделяться и для реабилитации военных, вернувшихся с фронта домой.

Кроме того, Фонд старается поддержать украинскую культуру. Более ста тысяч долларов передано на съемку фильма о новой украинской истории, которую творит ее народ и армия.

Фонд финансируется большей частью за счет личных средств Богдана Прилепы, а также, для развития, ищет новых партнеров, инвесторов для расширения возможности в помощи гражданам Украины.

Всех, кто желает помочь Фонду, ждем по ссылкам:

Амбасадор @prylepab

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Соцсети Фонда: