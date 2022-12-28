Поможет работе ПВО: объекты критической инфраструктуры в Киевской области оборудуют акустическими датчиками и камерами

В Киевской области на объектах критической инфраструктуры установят специальные акустические датчики и видеокамеры, чтобы передавать украинской ПВО информацию о враждебных воздушных целях.

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Об этом сообщил начальник полиции области Андрей Небитов, передает издание "Моя Киевщина".

"Много информации поступает от людей, когда на низких высотах движутся дроны, или ракеты, которые сложны для радиолокационного обнаружения. Конечно, эта информация от людей очень важна для анализа военными и принятия соответствующих мер силами ПВО. Было принято решение по возможности защиты критической инфраструктуры оборудовать соответствующими датчиками, которые будут в состоянии собирать акустическую информацию и своевременно передавать для реагирования подразделениями ПВО", — пояснил Небитов.

Он отметил, что такие меры помогут защитить не только критическую инфраструктуру, но и другие объекты, по которым оккупанты будут запускать ракеты или дроны. Датчики станут дополнительным источником информации о перемещении вражеских воздушных целей противника.

Быстро переданная информация позволит военным сбить дрон или ракету более оперативно.

Оснащение специальными видеокамерами и акустическими датчиками будет проводиться в рамках развития программы "Безопасная Киевщина". В общей сложности на этот проект выделено около 77 миллионов гривен. Бюджет программы включает серверное оборудование, видеокамеры, соответствующие датчики.

В среднем во время массированных атак РФ использует до 100 ракет, большинство из них сбивает ПВО. Заметим, что оккупанты целят по объектам электроэнергетики, преследуя цель вывести из строя критическую инфраструктуру .

С 11 сентября украинская ПВО ликвидировала 420 ракет и 430 дронов-камикадзе врага.

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