Пора возвращаться к нормальной жизни: Арестович призвал украинцев выходить на работу (ВИДЕО)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал жителей Западной и Центральной Украины возвращаться к нормальной социально-экономической деятельности.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

По словам Арестовича, сейчас уже нужно открывать двери магазинов, предприятий, выходить на работу и давать людям рабочие места.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине не работают очень много людей.

Арестович отметил, что сейчас самое время начать снова нормальную жизнь: заниматься спортом, восстанавливать обычные привычки, обычный образ жизни.

"Если работа и экономика не будут запущены, то грозит нам очень много, начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых на месяц-два у людей максимум. Заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальная ткань общества, и социальный кризис начнет превращаться в политический. Давайте возвращаться в нормальную жизнь, включая нормальную работу", – заявил Арестович.

Напомним, с 7 марта рынок труда в Украине начал постепенно активизироваться после фактической остановки в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, 7 марта суточное количество новых объявлений о новых вакансиях выросло до 350, а 10-11 марта – до 500 новых вакансий в день, в то время как после 24 февраля их число сократилось до 150-250 в день.

По количеству новых резюме от соискателей наблюдается аналогичная тенденция. В первые дни войны количество ищущих работу и отзывов упало почти в 10 раз — с 70 тысяч до 7 тысяч отправленных резюме в день.

Ранее сообщалось, что сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.