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Общество
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Пожилые и люди с инвалидностью во время войны могут получить соцуслуги за один день

Пожилые и люди с инвалидностью во время войны могут получить соцуслуги за один день

Минсоцполитики приняло решение, которое предусматривает, что пожилые и люди с инвалидностью смогут во время войны получить социальные услуги в сжатые сроки, а именно в течение одного дня только на основании заявления.

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Людям с инвалидностью и пожилым экстренно могут предоставляться следующие социальные услуги:

  • информирование, консультирование;
  • предоставление убежища, краткосрочное проживание;
  • экстренное вмешательство;
  • представительство интересов;
  • поддержанное проживание пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных;
  • социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • уход на дому, уход стационарный, дневной уход, дневной уход за детьми с инвалидностью, паллиативный уход;
  • социально-психологическая реабилитация;
  • перевод на жестовой язык; 
  • транспортные сервисы.

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать в:

  • уполномоченном органе соцзащиты по месту обращения;
  • непосредственно у поставщика социальных услуг.

После завершения военного положения получатель соцуслуг в течение месяца должен предоставить документы, которые не мог подать ранее. Для тех, кто предоставляет соцуслуги, также смягчили требования. В частности, теперь этим могут заниматься волонтеры.

Также не будет приниматься во внимание наличие или отсутствие финансовой задолженности. 

Ранее сообщалось, что в Кабмине создадут новую общегосударственную систему психологической реабилитации для жертв войны. В центре этой системы будет человек, личность, имеющая право на качественную жизнь по высоким стандартам. Лапутина также рассказала, что у министерства есть амбициозные планы по созданию научно-практического центра психического здоровья мирового значения "Бородянка-Центр".

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан