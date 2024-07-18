Правительство утвердило новые правила использования электрошокеров полицией

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, вносящий изменения в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции", расширяя возможность использования электрошокеров полицейскими не только для самозащиты, но и при задержании подозреваемых в серьезных преступлениях и сопротивляющихся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Одной из ключевых новаций законопроекта является расширение перечня оснований использования электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

В настоящее время закон разрешает их применение только для отражения нападения на полицейского, другого лица или охраняемого объекта, а также для отражения нападения животного.

Однако согласно предлагаемым изменениям, полицейские смогут применять электрошокеры не только для отражения нападения, но и во время задержания лиц, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, сопротивляются, применяют физическую силу против полицейского или пытаются скрыться из-под стражи.

В то же время законопроект вводит запрет на использование электрошокеров в области головы, шеи и половых органов, что направлено на обеспечение безопасности задержанных лиц и минимизацию риска травмирования.

По словам заместителя Министра внутренних дел Богдана Драпятого, расширение оснований для использования электрошокеров обусловлено тем, что это специальное средство позволяет значительно снизить риск травмирования или смерти правонарушителя по сравнению с огнестрельным оружием.

Он добавил, что применение электрошокеров является распространенной практикой полиции многих стран мира, и предложенные изменения направлены на повышение эффективности работы украинской полиции и обеспечения безопасности как правоохранителей, так и граждан.

Законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2024 год. После одобрения правительством он будет передан на рассмотрение парламента.

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