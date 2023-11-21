Присоединяйтесь к “Аукциону расплаты”. Обменивайте донаты для ЗСУ на трофеи с “нуля”

Есть одна-единственная сила, которая защищает нас с вами и освобождает украинские территории. Это – ВСУ, и помогать нашим воинам любым возможным способом – долг и обязанность каждого из нас.

Чтобы поддержать наших героев, примите участие в “Аукцион расплаты”, который будет проходить с 23 по 27 ноября включительно в этом Telegram-канале и поможет закрыть сразу 4 активных сбора средств для ВСУ.

За 5 дней планируется собрать 7 965 000 грн на:

БТР-60 “Железный мститель” за 1 850 000 грн для 204 батальона ТрО;

десять FPV-дронов за 135 000 грн для 79 отдельной десантно-штурмовой бригады;

комплекс из 3 беспилотников и наземной станции “Гор” за 5 700 000 грн для 47 отдельной механизированной бригады;

квадрокоптер DJI Mavic 3T за 280 000 грн для 204 батальона 241 бригады.

Как стать участником “Аукциона расплаты”

перейдите в Telegram-канал “Аукциона” по этой ссылке ;

ознакомьтесь с правилами проведения аукциона;

дождитесь 23 ноября и помогите нашим героям вернуться домой живыми.

В канале аукциона уже есть несколько лотов, за которые можно побороться и тем самым помочь нашим защитникам.

Сейчас торги открыты за 3 лота:

Каждая гривна – это вклад в победу Украины. У нас нет права уставать от донатов, потому что наши защитники не останавливаются. Каждый из нас должен постоянно помогать тем, благодаря кому мы живы.