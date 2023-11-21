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Категория
Общество
Дата публикации

Присоединяйтесь к “Аукциону расплаты”. Обменивайте донаты для ЗСУ на трофеи с “нуля”

Creators Media Group, помощь ВСУ
На аукционе разыграют персональный привет рашистам с надписью на снаряде / Фото: Creators Media Group

Есть одна-единственная сила, которая защищает нас с вами и освобождает украинские территории. Это – ВСУ, и помогать нашим воинам любым возможным способом – долг и обязанность каждого из нас.

Чтобы поддержать наших героев, примите участие в “Аукцион расплаты”, который будет проходить с 23 по 27 ноября включительно в этом Telegram-канале и поможет закрыть сразу 4 активных сбора средств для ВСУ.

За 5 дней планируется собрать 7 965 000 грн на:

  • БТР-60 “Железный мститель” за 1 850 000 грн для 204 батальона ТрО;
  • десять FPV-дронов за 135 000 грн для 79 отдельной десантно-штурмовой бригады;
  • комплекс из 3 беспилотников и наземной станции “Гор” за 5 700 000 грн для 47 отдельной механизированной бригады;
  • квадрокоптер DJI Mavic 3T за 280 000 грн для 204 батальона 241 бригады.

Как стать участником “Аукциона расплаты”

  • перейдите в Telegram-канал “Аукциона” по этой ссылке;
  • ознакомьтесь с правилами проведения аукциона;
  • дождитесь 23 ноября и помогите нашим героям вернуться домой живыми.

В канале аукциона уже есть несколько лотов, за которые можно побороться и тем самым помочь нашим защитникам. 

Сейчас торги открыты за 3 лота:

Фото 2 — Присоединяйтесь к “Аукциону расплаты”. Обменивайте донаты для ЗСУ на трофеи с “нуля”

Каждая гривна – это вклад в победу Украины. У нас нет права уставать от донатов, потому что наши защитники не останавливаются. Каждый из нас должен постоянно помогать тем, благодаря кому мы живы. 