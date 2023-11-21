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Присоединяйтесь к “Аукциону расплаты”. Обменивайте донаты для ЗСУ на трофеи с “нуля”
Есть одна-единственная сила, которая защищает нас с вами и освобождает украинские территории. Это – ВСУ, и помогать нашим воинам любым возможным способом – долг и обязанность каждого из нас.
Чтобы поддержать наших героев, примите участие в “Аукцион расплаты”, который будет проходить с 23 по 27 ноября включительно в этом Telegram-канале и поможет закрыть сразу 4 активных сбора средств для ВСУ.
За 5 дней планируется собрать 7 965 000 грн на:
- БТР-60 “Железный мститель” за 1 850 000 грн для 204 батальона ТрО;
- десять FPV-дронов за 135 000 грн для 79 отдельной десантно-штурмовой бригады;
- комплекс из 3 беспилотников и наземной станции “Гор” за 5 700 000 грн для 47 отдельной механизированной бригады;
- квадрокоптер DJI Mavic 3T за 280 000 грн для 204 батальона 241 бригады.
Как стать участником “Аукциона расплаты”Подписывайтесь на наш YouTube канал
- перейдите в Telegram-канал “Аукциона” по этой ссылке;
- ознакомьтесь с правилами проведения аукциона;
- дождитесь 23 ноября и помогите нашим героям вернуться домой живыми.
В канале аукциона уже есть несколько лотов, за которые можно побороться и тем самым помочь нашим защитникам.
Сейчас торги открыты за 3 лота:
- персональный привет рашистам с надписью на снаряде;
- остатки БК оккупантов – в этом лоте будет сразу трое победителей;
- тубус от снаряда с авторской художественной росписью.
Каждая гривна – это вклад в победу Украины. У нас нет права уставать от донатов, потому что наши защитники не останавливаются. Каждый из нас должен постоянно помогать тем, благодаря кому мы живы.