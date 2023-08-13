Приспешнице россиян из деоккупированного села на Харьковщине дали пять лет: обвинению приговор не понравился

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной в коллаборационизме 50-летнюю женщину, которая была "старостой" во время оккупации одного из сел в Харьковской области.

Как сообщает областная прокуратура, ее обвиняли по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории).

Ранее сообщалось, что 27 июня 2022 года женщина заняла псевдодолжность "исполняющего обязанности помощника начальника Кондрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

"Главной целью ее деятельности было создать вид "порядка" во время оккупации села Кондрашовка. Для этого "начальница" организовывала выдачу хозяйственного инвентаря и давала разные указания односельчанам. Кроме того, женщина организовывала ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, чтобы продемонстрировать, что оккупанты якобы "заботятся" о местном населении", - указывают в ведомстве.

Фигурантка была задержана 29 ноября, вскоре после освобождения Кондрашовки. Дело против нее расследовал Купянский райотдел полиции при оперативном сопровождении сотрудников департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления сроком на 10 лет, без конфискации имущества.

При этом женщина в суде своей вины не признала. Прокуратура же не согласна с указанным приговором и будет требовать более сурового наказания, а именно восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время готовится апелляционная жалоба.

Отметим, что указанная норма УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним также, что в июне Киевский районный суд Харькова признал виновным в коллаборационизме 37-летнего жителя Купянска, который во время захвата города российскими войсками добровольно пошел на работу в оккупационную полицию.