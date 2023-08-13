- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Приспешнице россиян из деоккупированного села на Харьковщине дали пять лет: обвинению приговор не понравился
Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной в коллаборационизме 50-летнюю женщину, которая была "старостой" во время оккупации одного из сел в Харьковской области.
Как сообщает областная прокуратура, ее обвиняли по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории).
Ранее сообщалось, что 27 июня 2022 года женщина заняла псевдодолжность "исполняющего обязанности помощника начальника Кондрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".
"Главной целью ее деятельности было создать вид "порядка" во время оккупации села Кондрашовка. Для этого "начальница" организовывала выдачу хозяйственного инвентаря и давала разные указания односельчанам. Кроме того, женщина организовывала ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, чтобы продемонстрировать, что оккупанты якобы "заботятся" о местном населении", - указывают в ведомстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Фигурантка была задержана 29 ноября, вскоре после освобождения Кондрашовки. Дело против нее расследовал Купянский райотдел полиции при оперативном сопровождении сотрудников департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления сроком на 10 лет, без конфискации имущества.
При этом женщина в суде своей вины не признала. Прокуратура же не согласна с указанным приговором и будет требовать более сурового наказания, а именно восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время готовится апелляционная жалоба.
Отметим, что указанная норма УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним также, что в июне Киевский районный суд Харькова признал виновным в коллаборационизме 37-летнего жителя Купянска, который во время захвата города российскими войсками добровольно пошел на работу в оккупационную полицию.