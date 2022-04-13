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Работа во Львовской области: чаще всего ищут агрономов и врачей, реже всего — продавцов
По состоянию на середину апреля работодатели Львовской области предлагают больше 2 тысяч вакансий. Самый большой запрос в регионе на агрономов, медработников и полицейских.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.
С полным списком актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что активно ищут охранников, работников для коммунальных предприятий и сварщиков. Слесарю аварийно-восстановительных работ предлагают самую высокую зарплату в сравнении с другими вакансиями, если не учитывать врачей, — более 17 тысяч гривен в месяц.
А вот врач во Львовской области будет получать около 38 тысяч гривен в месяц. Самые низкие зарплаты (около 6 тысяч гривен) предлагают разнорабочим и швеям. При этом они могут рассчитывать на дополнительные выплаты за объем работы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во Львовской ОВА напомнили, что в целях поиска работы можно обращаться в ближайший работающий центр занятости.
Перечень документов для получения статуса безработного:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документ об образовании;
- трудовая книжка;
- военный билет.
В целом по всей стране украинцы активно начинают возвращаться на свои довоенные рабочие места. Среди тех, кто имел работу до 24 февраля, продолжают работать 58%.
Отметим, что 19% украинцев заявляют, что покинули населенный пункт своего проживания из-за ведущейся Россией войны против Украины. Среди молодежи до 35 лет свой город/село покинули 29% опрошенных, среди лиц в возрасте 36-50 лет — 21%, а среди тех, кому за 50, — всего 11%.