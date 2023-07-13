Рада запретила полеты беспилотников у границы

Верховная Рада запретила полеты беспилотных летательных аппаратов вблизи границы. За соответствующий законопроект №8185 проголосовали 263 депутата. Ни один не был против, однако 16 воздержались (из них 15 – представители "Европейской солидарности").

Документ предусматривает запрет полетов беспилотных воздушных судов над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабинетом министров, над пунктами пропуска через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, а также над объектами Государственной пограничной службы.

Службе безопасности Украины, военнослужащим Национальной гвардии, а также полицейским предоставлены полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами БВС, в частности путем принудительного прекращения их полета.

Также закон легализует использование беспилотников СБУ и полицией, причем не только воздушных, но и движущихся по поверхности воды или под ней, в том числе дистанционно управляемых.

Кроме того, документ отменяет необходимость регистрации в Госреестре гражданских воздушных судов беспилотников, максимальный взлетный вес которых не превышает 20 килограммов и использующихся в образовательном процессе для получения внешкольного образования.

В терминологии Воздушного кодекса закон выделяет новое отдельное понятие беспилотной авиационной системы, включающей БВС и оборудование дистанционного управления им. Также в законодательство вводится понятие дистанционного пилота – человека, ответственного за безопасное выполнение полета БВС, управляющего его органами управления вручную или мониторящего курс автономного полета со способностью изменять его.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. У Кабинета министров после этого будет три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним и обеспечить такое приведение со стороны министерств и ведомств.

Напомним также, что в феврале Рада расширила пограничную полосу вдоль границы с Россией и Беларусью до 2 километров и запретила в нее свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной самой границы.

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