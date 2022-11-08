Раде предлагают ввести определение судом места жительства детей одновременно с расторжением брака родителей

Пять депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести одновременное определение судом места проживания детей супругов при рассмотрении дела о расторжении их брака.

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Соответствующий законопроект №8181 они внесли в Раду 7 ноября. Авторами документа Александр Ткаченко, Иван Шинкаренко ("Слуга народа"), Антонина Славицкая, Валерий Гнатенко и Евгений Яковенко ("Восстановление Украины").

Предлагается определить, что при рассмотрении иска о расторжении брака супругов, имеющих детей, при отсутствии нотариально заверенного договора о том, с кем из родителей будут проживать дети, о способах участия в воспитании того родителя, который будет проживать отдельно от них и о размере алиментов на детей, решение по этим вопросам принимается судом одновременно с требованием о расторжении брака.

Согласно законопроекту, суд принимает решение в части определения места жительства детей с учетом условий проживания родителей, их отношения к детям, личного расположения ребенка к каждому из них, возраста ребенка, состояния его здоровья и других обстоятельств, имеющих существенное значение, в том числе состояния психического здоровья родителей, злоупотребления ими алкогольными напитками или наркотиками и фактов совершения домашнего насилия.

Депутаты также предлагают прописать, что плательщик алиментов может самостоятельно производить отчисление алиментов в определенном размере из зарплаты, пенсии, стипендии или иного дохода на личный банковский счет другого супруга или на отдельно определенный счет по предварительной договоренности между супругами, указав соответствующее назначение такого платежа в платежном поручении.

Кроме того, предлагается разрешить плательщику самостоятельно производить отчисление алиментов на личный счет ребенка, если станет известно о нецелевом их расходовании получателем.

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