Российский олигарх и владелец "Альфа Банка" Михаил Фридман призвал прекратить кровопролитие

Совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман назвал войну в Украине "трагедией для народов России и Украины".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо, которое миллиардер отправил сотрудникам своей компании LetterOne.

"Я родился на Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе. Но я также провел большую часть своей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как трагедию для них обоих", — написал Фридман.

Совладелец банка также отметил, что "война не может быть ответом".

"Этот кризис будет стоить жизней и нанесет ущерб двум народам, которые были братьями на протяжении сотен лет", — добавил он.

"Хотя решение кажется ужасно далеким, я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает покончить с кровопролитием. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения", — сообщил Фридман.

Михиал Фридман занимает 11 строку в российском рейтинге журнала Forbes с состоянием 15 500 миллионов долларов. Он родился во Львове.

Фридман стал первым крупным российским бизнесменом, публично выступившим против войны России против Украины.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.