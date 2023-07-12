Россияне грабят школьные музеи на оккупированных территориях

Российские захватчики на временно оккупированных территориях начали похищать экспонаты из школьных музеев, связанные с историей Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Российские оккупационные администрации добрались до фондов музеев школ, и начали изымать оттуда экспонаты по истории Украины", - говорится в сообщении.

По данным украинского подполья, официально это представляется как "общественный мониторинг школьных музеев", который якобы выполняют активисты Путинской партии "Единая Россия" вместе с "неравнодушными школьниками".

"Однако на самом деле проверку осуществляют коллаборанты по оккупационным администрациям под наблюдением сотрудника ФСБ", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что главной задачей является изымать украинскую символику, литературу, если таковая до сих пор осталась, и создавать новый музей. Например, в честь уроженца края, который воевал во второй мировой, или служил в НКВД или был идейным коммунистическим деятелем.

"То есть по сути оккупанты унифицируют все школьные музеи юга ТОТ, чтобы те ничем не отличались от условного музея школы где-то в Барнауле. Таким образом это элемент как пропаганды среди детей, так и еще один метод уничтожения украинской идентичности в регионе", - подчеркивают в ЦНС.

Напомним, оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к обучению.