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Россияне оставляют тела своих убитых солдат под открытым небом вместо обещанных почестей, - СБУ
Российские оккупанты пытаются скрыть масштабы своих потерь, поэтому везут трупы ночью и небольшими партиями. Также вместо обещанных почестей оставляют тела своих убитых под открытым небом, а затем, чтобы не шокировать соотечественников, хоронят погибших в закрытых гробах.
Об этом говорится в новом телефонном разговоре захватчиков, который перехватила Служба безопасности Украины.
"Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - рассказывают друг другу российские оккупанты.
Также отмечается, что оккупанты пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут трупы ночью и небольшими партиями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В СБУ напомнили, чтобы не повторять судьбу погибших, оккупанты могут спасти собственную жизнь, позвонив на горячую телефонную линию 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым.
Напомним, Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских захватчиков, рассказывающих о том, как их командиры продают пайки своих солдат, поэтому продолжают питаться собаками.