Россияне призывают жителей оккупированных территорий доносить на соседей

Россияне продолжают внедрять систему доносов для реализации политики террора на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупационной администрации Запорожья и Херсонщины необходимо выполнить план по задержанию украинцев, чтобы "укротить партизанское движение".

"Таким образом россияне поощряют украинцев доносить на соседей через анонимные чат-боты или за вознаграждение в отделениях карательных органов", - подчеркивают в ЦНС.

По данным украинского подполья, доносы "легитимизируют" террор в глазах окупантов, ведь дают основания задерживать украинцев и отправлять их в подвал.

"В дальнейшем палачи уже не разбираются, сотрудничал ли человек с Силами обороны или нет. Родственникам задержанных обычно даже не сообщают ни причины задержания, ни где он содержится", - отмечают в ЦНС.

Там отмечают, что все имена информаторов окупантов становятся известными, даже анонимные.

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются информационно изолировать жителей на временно оккупированных территориях и запрещают общаться с жителями свободной Украины.

Напомним, россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на то юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины россияне задерживают детей, ведь молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы.