- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram в оккупированной Херсонской области
На временно оккупированной части Херсонской области россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram.
Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.
По его словам, россияне таким образом пытаются устроить на оккупированных территориях Украины такое же болото, как у себя в России.
"На оккупированной части Херсонской области россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в Российской Федерации. Не получится, им здесь осталось недолго", - подчеркнул Хлань.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Московский городской суд 20 июня отклонил жалобу на запрет в России Facebook и Instagram и окончательно признал продукты американской компании Meta экстремистскими.
Также в так называемой "ЛНР" оккупанты заявили, что с 3 июня временно ограничат доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области.