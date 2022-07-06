Россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram в оккупированной Херсонской области

На временно оккупированной части Херсонской области россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram.

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Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, россияне таким образом пытаются устроить на оккупированных территориях Украины такое же болото, как у себя в России.

"На оккупированной части Херсонской области россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в Российской Федерации. Не получится, им здесь осталось недолго", - подчеркнул Хлань.

Напомним, Московский городской суд 20 июня отклонил жалобу на запрет в России Facebook и Instagram и окончательно признал продукты американской компании Meta экстремистскими.

Также в так называемой "ЛНР" оккупанты заявили, что с 3 июня временно ограничат доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области.