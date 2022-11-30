С 1 декабря начнется процесс оформления документов для подтверждения статуса участника боевых действий

Процесс оформления документов для подтверждения статуса участника боевых действий начнется 1 декабря 2022 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что ведомство осуществило государственную регистрацию своего приказа №369 от 10 ноября 2022 года "Об утверждении Положения о комиссиях Министерства обороны Украины по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий, участниками войны и решении спорных вопросов по зачислению отдельных периодов службы в выслугу лет и Инструкции о порядке выдачи в Министерстве обороны Украины удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков "Ветеран войны – участник боевых действий" и писем талонов на право получения ветеранами войны проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости.

"Согласно приказу, в Минобороны, ВСУ, ГУР МО и ДССТ с 1 декабря начинают работу комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий военнослужащих, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины", – сообщили в Минобороны.

Предоставление статуса участника боевых действий будет происходить в соответствии с алгоритмом, доступным по ссылке.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 ноября принял постановление, которым утвержден порядок предоставления многоуровневой безвозмездной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы из числа ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед страной, а также членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.