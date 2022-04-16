С начала апреля в Украину увеличился пассажиропоток – возвращаются ранее эвакуированные украинцы

С начала апреля госпогранслужба фиксирует увеличение пассажиропотока в Украину - на сегодняшний день въехало уже около 400 тысяч человек. Среди них ранее эвакуированные украинцы.

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По данным Госпогранслужбы, со 2 по 15 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 900 тысяч человек. При этом в Украину въехали около 400 тысяч человек, а уехали – более 500 тыс. человек.

“Увеличение пассажиро-транспортного потока в основном связано с возвращением в Украину на Пасхальные праздники тех, кто работает или учится за границей. Также отмечается возвращение ранее эвакуированных украинцев с целью посещения родственников и своих домов, - отмечают в ведомстве.

Напомним, по данным ООН по состоянию на 14 апреля в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, ранее выехавших из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч человек в сутки.

Ранее, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что две трети жителей Киева уже вернулись домой.