С октября украинцы в Австрии смогут подаваться на вид RWR+

С 1 октября украинские переселенцы в Австрии смогут подавать заявки на получение вида на жительство RWR+ ("красно-бело-красной карты плюс"), предоставляющей неограниченный доступ к рынку труда. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы хотим, чтобы украинцы в Вене знали о возможностях, которые сейчас открыты для них. Это дает переселенцам и их работодателям долгосрочную перспективу независимо от их статуса переселенца", — отметил заместитель мэра Вены и член городского совета по интеграции Кристоф Видеркер.

Для разъяснениятребований и сроков получения RWR+, информационные материалы будут размещены в соцсетях на украинском языке. Также будет создана система онлайн-регистрации, которая начнет работать со 2 сентября 2024 года.

Посол Украины в Австрии Василий Химинец, комментируя возможность получения украинцами "красно-бело-красной карты плюс", поблагодарил Австрию за всестороннюю поддержку и гуманитарную помощь, оказанную украинцам во время российской агрессии.

"Около 100 тыс. женщин, детей и пожилых людей, которые были вынуждены бежать от войны в Украине, нашли убежище в Австрии и были приняты семьями, школами и детскими садами. Все украинцы с теплотой будут вспоминать эту человечность и соболезнования. Мы с нетерпением ждем того дня, когда украинцы смогут вернуться на Родину, и убеждены, что приобретенный у Австрии опыт и налаженные контакты будут эффективно использованы в восстановлении нашей страны", – отметил он.

О RWR+

RWR+ — это австрийское вид на жительство, которое дает право жить и работать в стране как самозанятый или наемный работник, без привязки к конкретной компании или месту жительства, с возможностью изменять работодателя в любое время.

Чтобы получить это разрешение, украинцам, уже имеющим статус перемещенного лица (так называемую "голубую карточку"), нужно выполнить несколько условий: проработать по меньшей мере 12 месяцев за последние два года с полным страхованием и занятостью, а также иметь возможность обеспечивать себя финансово.

В частности, необходимо иметь доход не менее 1218 евро в месяц для одного человека или 1921 евро для супружеской пары.

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