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Саперы на 100% проверили город Ирпень
При этом мэр города призвал жителей не трогать руками подозрительные предметы в случае обнаружения.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что по состоянию на 9 мая саперы поверхностно обработали 100% города. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработано саперами. Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками!", - заявил мэр города.
Маркушин добавил, что в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться к спасателям и звонить по телефонному номеру, который указан в посте в Facebook.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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