Саперы на 100% проверили город Ирпень

При этом мэр города призвал жителей не трогать руками подозрительные предметы в случае обнаружения.

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Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что по состоянию на 9 мая саперы поверхностно обработали 100% города. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработано саперами. Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками!", - заявил мэр города.

Маркушин добавил, что в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться к спасателям и звонить по телефонному номеру, который указан в посте в Facebook.

Напомним, что власти Одесской области предупреждают, что от купания в море в нынешнем году гражданам придется отказаться из-за того, что побережье заминировано.