СБУ подозрением "поздравила" с 1 сентября оккупационного "министра образования Запорожской области"

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме главе российского оккупационного "Министерства образования Запорожской области" Елене Шапуровой. Об этом говорится в сообщениях спецслужбы и Офиса генерального прокурора, осуществляющего процессуальное руководство в деле.

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По данным следствия, в феврале 2022 года, воспользовавшись тем, что государственные органы управления в сфере образования на оккупированной территории региона приостановили свою работу, подозреваемая приняла предложение представителей вооруженных формирований России и добровольно заняла должность так называемого "министра".

До этого Шапурова была директором Мелитопольского промышленно экономического профессионального колледжа и имела соответствующий опыт работы в образовательной сфере, навыки, квалификацию и профессиональные качества.

На псевдодолжности подозреваемая склоняла руководителей общеобразовательных учреждений к сотрудничеству с представителями государства-агрессора, в том числе путем возобновления образовательного процесса в Мелитополе по стандартам образования РФ.

Так, она изменила правовые и организационные основы функционирования системы общего среднего образования в учебных заведениях, ввела согласно российским государственным стандартам 5-балльную систему оценивания, внедрила выдачу аттестатов по результатам выполнения образовательных программ государства-агрессора, изменила язык образовательного процесса на русский.

"Злоумышленница распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью "переписать" образовательную программу по истории нашего государства в пользу оккупантов. Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн страны-агрессора во время "учебного" процесса, а также в ходе празднования "памятных" дат РФ. За тотальную русификацию украинских школ коллаборантка получила в Кремле "орден дружбы" от Путина", - говорят в СБУ.

Женщине инкриминируют часть 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса (действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях).

Напомним также, что в июле СБУ задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области". Злоумышленником оказался житель Мариуполя, после начала полномасштабного вторжения России переехавший в Мелитополь.