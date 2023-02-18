СБУ поймала главу пригорода Харькова на разворовывании денег вместе со строительными бизнесменами (ФОТО)

Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции разоблачила главу одного из поселковых советов региона на хищении бюджетных средств в ходе капитального ремонта объектов коммунальной собственности. Об этом говорится в сообщениях облуправлений СБУ и прокуратуры.

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При этом последняя опубликовала фото входа в здание Малоданиловского поселкового совета. В 2015-2020 годах его возглавлял Александр Гололобов (баллотировался от Блока Петра Порошенко "Солидарность"). Он же возглавил и расширенную в рамках админреформы Малоданиловскую общину по результатам выборов 2020 года (баллотировался уже от "Слуги народа").

Человек, который на фото знакомится с подозрением, имеет такую же прическу и одет в ту же куртку, в которой накануне фотографировался Гололобов.

Правоохранители указывают, что организатором и руководителем преступной группы был поселковый голова, как указано, "одного из элитных населенных пунктов, граничащих с Харьковом". В ее состав также входили двое местных жителей, занимавшихся строительным бизнесом.

В течение 2018-2019 годов организатор заказал от имени поссовета проведение капитального ремонта одного из нежилых зданий. В качестве подрядчика участники преступной группы привлекли подконтрольную коммерческую фирму, неоднократно выигрывавшую многомиллионные тендеры по капитальному ремонту объектов коммунальной недвижимости.

Установлено, что при выполнении этого проекта злоумышленники систематически вносили в официальные документы данные о работах, которые фактически не выполнялись. В частности, в реконструированном здании вообще не было утепления фасадов, хотя эти работы были запланированы и профинансированы в полном объеме.

По данным следствия, в результате этой сделки злоумышленники завладели бюджетными средствами на сумму почти 600 тысяч гривен.

Главе общины, а также одному из членов группы - директору компании - сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой), а также части 3 статьи 28, части 1 статьи 366 УК (служебный подлог, совершенный организованной группой).

Объявление подозрения в совершении указанных преступлений последнему участнику группы планируется в ближайшее время. Продолжаются следственно-оперативные действия по проверке законности использования фирмой-подрядчиком бюджетных средств при ремонте других объектов коммунальной собственности.

Расследование проводят следователи Главного управления полиции в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников областных управлений департамента стратегических расследований Нацполиции и СБУ.