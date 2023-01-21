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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе Киева и предупредила об ограничениях (ФОТО)
Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией. Их проводят с учетом правового режима военного положения.
"Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.
Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Напомним, Служба безопасности Украины 11 января проводила контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.