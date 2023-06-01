СБУ разоблачила схему продажи в РФ стартеров для локомотивов: передавали их напрямую через границу (ФОТО)

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области ликвидировало теневую схему продажи украинских товаров для российской промышленности. Об этом говорится в сообщениях спецслужбы и областной прокуратуры.

Отмечается, что организовал ее житель региона, являющийся владельцем местного предприятия по производству электротехнического оборудования для различных видов транспорта. Его сообщником оказался бывший бизнес-партнер, проживавший в Киеве и зарегистрированный как внутренний переселенец из Луганска.

Указано, что последний является руководителем ряда коммерческих структур, расположенных на временно оккупированной территории, и "поддерживает идеи пророссийской направленности".

По данным следствия, мужчины наладили серийное производство стартеров на дизельные двигатели для железных дорог России. Готовую продукцию дельцы небольшими партиями перевозили в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

На территории страны-агрессора злоумышленников встречали их российские партнеры, которые рассчитывались за товар и переправляли его предприятиям "Российской железной дороги", в частности, во временно оккупированном Крыму.

"Обычная" стоимость одного агрегата составляла 850 долларов, однако организаторы схемы продавали его россиянам вдвое дороже, поскольку в РФ существует острая нехватка соответствующих комплектующих из-за санкций.

В дальнейшем враг, как указывают в СБУ, использовал приобретенные запчасти для ремонта локомотивов, которыми производили перебрасывание российских войск с украинского полуострова на южный фронт.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих фигурантов на попытке переправки в РФ новой партии стартеров в количестве 50 единиц. В ходе обысков на производстве и по адресам проживания задержанных обнаружены мобильные телефоны, компьютеры, финансово-хозяйственная и техническая документация с доказательствами преступной деятельности; а также граната Ф-1 со запалом.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура

В прокуратуре при этом заявляют, что сумчанин изготовил "пять электростартеров с двумя комплектами документов о происхождении их якобы из РФ", а луганчанин договорился с посредником о дальнейшем перемещении товара через границу и получении за это денег.

На данный момент следователи сообщили им о подозрении по части 2 статьи 28, части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта уже находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.