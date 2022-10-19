СБУ задержала предателя, участвовавшего в карательных рейдах оккупантов в Буче

Служба безопасности Украины задержала жителя Бучи, который помогал российским военным во время оккупации, а затем пытался замаскировать преступления, вступив в украинский добробат.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Этот предатель участвовал в карательных рейдах рашистов в Буче и помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления. Он по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и "инструкции" по дальнейшим действиям против украинских защитников", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что житель Бучи совместно с рашистами ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов теробороны.

Он планировал войти в состав оккупационной администрации в случае захвата Киевской области.

Отмечается, что после освобождения города, коллаборант остался в регионе и пытался скрыть свои преступления. Поэтому он вступил в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины.

"По данным следствия, в дальнейшем он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и предотвратили его планы", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителями Бучи.