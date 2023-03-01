СБУ задержала вражеского информатора, "сливавшего" места расположения ВСУ в Донецкой области

Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который наводил ракеты противника на гражданские объекты в Донецкой области. Об этом говорится в сообщениях спецслужбы и областной прокуратуры.

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Отмечается, что мужчина собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на Авдеевском направлении. Также он передавал агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры в Покровском районе Донбасса.

Как установила СБУ, сведения фигурант "сливал" на подконтрольные боевикам закрытые анонимные Telegram-каналы, а полученную развединформацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских ударов по украинским городам.

"По материалам следствия, вражеским информатором оказался житель Мирнограда, который поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины. Свои прокремлевские взгляды он обнародовал через запрещенные соцсети. Таким образом попал в поле зрения российской военной разведки, которая дистанционно привлекла его к подрывной деятельности", - говорится сообщении.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены мобильные телефоны с перепиской с врагом. Следователи сообщили мужчине о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса). Он уже находится под стражей.

Напомним, что на днях СБУ сообщала о задержании и другого информатора, разведывавшего места базирования подразделений украинской армии на Авдеевском направлении. Перед этим была задержана женщина, которая, по данным спецслужбы, собирала информацию о перемещении подразделений ВСУ и помогала этим наводить российские ракеты по школам и электроподстанциям Донбасса.