Семьи военнопленных будут получать уведомления от Координационного штаба через "Дію"

Координационный штаб будет посылать уведомления через "Дію" семьям пленных и пропавших без вести.

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Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Запускаем push-уведомления в "Дії" для семей пропавших без вести лиц, военных и гражданских пленных. Ранее информирование происходило через смс. Уязвимостью родных пленных и пропавших без вести пользовались мошенники — предлагали за деньги "ускорить" обмен или отправляли фейковую информацию, имитируя Координационный штаб", - сообщают в ведомстве.

Там отмечают, что для того, чтобы защитить семьи пленных от дезинформации, теперь уведомления из кабинета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут поступать в "Дію".

Как это будет работать

В Минцифре объяснили принцип работы уведомлений: после исчезновения человека его родные оставляют заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба. В "Дію" поступают уведомления о том, что:

заявление подтвердили;

к делу добавили информацию;

человека освободили из плена.

Если человек считался пропавшим без вести, а затем удалось подтвердить, что он в плену, также будет оповещение в "Дії".

Чтобы получать уведомления от Координационного штаба в "Дію", необходимо:

авторизоваться в "Дії";

иметь верифицированную карточку налогоплательщика;

подать заявления через Личный кабинет Координационного штаба.

"Делаем все, чтобы процесс для родных был безопасным. И когда они получают пуш в "Дію" о том, что человека освободили из плена, то его действительно освободили", - рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

В ведомстве отметили, что сервис реализован Минцифрой совместно с Координационным штабом по обращению с военнопленными при поддержке "Проекта поддержки Дія", который внедряется Программой развития ООН (UNDP) в Украине за финансирование Швеции.

Напомним, 31 мая состоялся очередной обмен военнопленными. Украине удалось вернуть домой 71 защитника и четырех гражданских. Это уже 52-й по счету обмен.

На сегодня освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 Защитников и Защитниц Украины.

Предыдущий, 51-й обмен пленными произошел еще 8 февраля. Тогда удалось вернуть домой 100 защитников, большинство из которых были защитниками Мариуполя.